ПАО "ОРЕЛСТРОЙ"
Свежий номер №10(1259) 28 марта 2018 гИздавался в 1873-1918 г.
Возобновлен в 1991 г.
Газета общественной жизни,
литературы и политики
 

«Сложно делать добрые дела»

Ни хлебом единым

В прошлом году Орловская область вошла в топ регионов с наибольшим уровнем гражданской активности. Согласно исследованию одного из московских институтов,...

30/03/2018

Банковские новости

Банковский ликбез

Мы представляем вниманию наших читателей обзор деятельности банковской сферы региона и страны, подготовленный совместно с отделением по Орловской области ГУ Банка России...

30/03/2018

В Орловской области стали чаще расплачиваться картами

Новости

В Орловской области за 2017 год держателями платежных карт совершено 67,3 млн операций, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года...

30/03/2018
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Резонанс

«Будем нюхать розу ветров»

30/03/2018

Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть… А жители села Кирово, что в Сосковском районе, знают и то, что...

Формула успеха

Мастер для вашего «хауса»

30/03/2018

Муж на час – слышали, мастер по заявке – знаем, а вот кто такие хаусмастера и на что они способны,...

Взгляд в прошлое

Священномученик Петр (Зверев)

29/03/2018

Будущий преподаватель Орловской духовной семинарии, в миру Василий Константинович Зверев, родился 18 февраля 1878 года в семье священника. Отец Константин...

Твоя Родина, сынок

Все для людей, все для народа!

28/03/2018

«ОВ» продолжает знакомить своих читателей с законодательными новеллами. В этом номере газеты вы можете прочитать о президентской инициативе по ужесточению...

Культурная среда

Какие могут быть игрушки…

28/03/2018

Здравствуйте, меня зовут Настя. Я жена… Уже не помню, как это все начиналось. Сначала совершенно не хотелось, даже не думала...

Орел, строй

«Прозрачность работы компании всегда благотворно влияет на бизнес»

27/03/2018

Масштабный процесс реорганизации, анонсированный в ПАО «Орелстрой» в минувшем году, продолжается. Один из основных его этапов – внутренний аудит, решение...

Специально для "ОВ"

Поэт и его Муза

27/03/2018

«Знаешь, не зря мы бродили по свету, если в итоге сошлись-таки где-то наших дорог параллели», – эти искренние, проникновенные строки...

Резонанс

Аптеки под угрозой

26/03/2018

В Госдуме на рассмотрении находится законопроект Минпромторга, разрешающий продуктовым магазинам продавать безрецептурные лекарственные препараты. Федеральные чиновники от торговли уверены: новшество...

Все статьи

Новости

30/03/2018

В Орловской области за 2017 год держателями платежных карт совершено 67,3 млн операций, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 25,3%. Суммарный...

29/03/2018

В ближайшее время ожидается рост стоимости жилья на рынке недвижимости. Повышение цен на квартиры, в частности, уже анонсировал крупнейший застройщик региона – ПАО...

29/03/2018

На прошлой неделе на заседании профильного комитета облсовета в ходе отчета регионального правительства власти признали и тотальный дефицит медицинских кадров, и жесткий недостаток...

29/03/2018

Красный мост в Орле ждет реконструкцию. Основную транспортную ось города для этих целей могут закрыть для движения автомобилей и общественного транспорта на полтора-два...

29/03/2018

«Тяжелый день. Боль и горе. Десятки погибших в Кемерово, среди них много детей – два года, пять, семь... Невозможно смириться. Будем помнить». Примерно...

27/03/2018

В ближайшее время ожидается рост стоимости жилья на рынке недвижимости. Повышение цен на квартиры, в частности, уже анонсировал крупнейший застройщик региона – ПАО...

23/03/2018

Так называется новая книга, вышедшая из-под пера известного писателя, краеведа и постоянного автора «ОВ» Александра Полынкина. 15 марта в Галаховском зале музея писателей-орловцев...

23/03/2018

Орловской области выделены федеральные средства на строительство двух новых детских садов. Чиновники рассчитывают, что это должно минимизировать проблему с нехваткой ясельных групп....

22/03/2018

16 марта Орловскую область с рабочим визитом посетил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Федеральный чиновник встретился с руководителями промышленных предприятий региона, представителями Фонда...

22/03/2018

 Владимир Путин одержал уверенную победу на выборах президента РФ, прошедших в прошлое воскресенье, 18 марта. За него проголосовали более 56 миллионов россиян. В...

13/03/2018

Утром – деньги, вечером – ключ. Именно по такой схеме можно приобрести квартиру от компании «Орелстрой» уже сегодня. Речь идет об уже готовых...

12/03/2018

На недавно прошедшем совещании с главами муниципальных районов по подведению итогов общественного обсуждения проектов программ развития муниципальных образований Орловщины выяснилось, что наш регион...

12/03/2018

Послание президента Федеральному Собранию, прозвучавшее 1 марта, помимо внешнеполитических задач было четко ориентировано на повышение благосостояния россиян. При этом значительная его часть была...

02/03/2018

Выставка под таким названием откроется 2 марта в Орловском музее изобразительных искусств и будет посвящена 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева....

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Ни хлебом единым

«Сложно делать добрые дела»

30/03/2018

В прошлом году Орловская область вошла в топ регионов с наибольшим уровнем гражданской...

Банковский ликбез

Банковские новости

30/03/2018

Мы представляем вниманию наших читателей обзор деятельности банковской сферы региона и страны, подготовленный совместно с...

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