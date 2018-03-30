Издавался в 1873-1918 г. Возобновлен в 1991 г.

Резонанс

«Будем нюхать розу ветров» 30/03/2018 Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть… А жители села Кирово, что в Сосковском районе, знают и то, что...

Формула успеха

Мастер для вашего «хауса» 30/03/2018 Муж на час – слышали, мастер по заявке – знаем, а вот кто такие хаусмастера и на что они способны,...

Взгляд в прошлое

Священномученик Петр (Зверев) 29/03/2018 Будущий преподаватель Орловской духовной семинарии, в миру Василий Константинович Зверев, родился 18 февраля 1878 года в семье священника. Отец Константин...

Твоя Родина, сынок

Все для людей, все для народа! 28/03/2018 «ОВ» продолжает знакомить своих читателей с законодательными новеллами. В этом номере газеты вы можете прочитать о президентской инициативе по ужесточению...

Культурная среда

Какие могут быть игрушки… 28/03/2018 Здравствуйте, меня зовут Настя. Я жена… Уже не помню, как это все начиналось. Сначала совершенно не хотелось, даже не думала...

Орел, строй

«Прозрачность работы компании всегда благотворно влияет на бизнес» 27/03/2018 Масштабный процесс реорганизации, анонсированный в ПАО «Орелстрой» в минувшем году, продолжается. Один из основных его этапов – внутренний аудит, решение...

Специально для "ОВ"

Поэт и его Муза 27/03/2018 «Знаешь, не зря мы бродили по свету, если в итоге сошлись-таки где-то наших дорог параллели», – эти искренние, проникновенные строки...