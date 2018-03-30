В прошлом году Орловская область вошла в топ регионов с наибольшим уровнем гражданской активности. Согласно исследованию одного из московских институтов,...30/03/2018
Мы представляем вниманию наших читателей обзор деятельности банковской сферы региона и страны, подготовленный совместно с отделением по Орловской области ГУ Банка России...30/03/2018
В Орловской области за 2017 год держателями платежных карт совершено 67,3 млн операций, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года...30/03/2018
Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть… А жители села Кирово, что в Сосковском районе, знают и то, что...
Муж на час – слышали, мастер по заявке – знаем, а вот кто такие хаусмастера и на что они способны,...
Будущий преподаватель Орловской духовной семинарии, в миру Василий Константинович Зверев, родился 18 февраля 1878 года в семье священника. Отец Константин...
«ОВ» продолжает знакомить своих читателей с законодательными новеллами. В этом номере газеты вы можете прочитать о президентской инициативе по ужесточению...
Здравствуйте, меня зовут Настя. Я жена… Уже не помню, как это все начиналось. Сначала совершенно не хотелось, даже не думала...
Масштабный процесс реорганизации, анонсированный в ПАО «Орелстрой» в минувшем году, продолжается. Один из основных его этапов – внутренний аудит, решение...
«Знаешь, не зря мы бродили по свету, если в итоге сошлись-таки где-то наших дорог параллели», – эти искренние, проникновенные строки...
В Госдуме на рассмотрении находится законопроект Минпромторга, разрешающий продуктовым магазинам продавать безрецептурные лекарственные препараты. Федеральные чиновники от торговли уверены: новшество...
В Орловской области за 2017 год держателями платежных карт совершено 67,3 млн операций, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 25,3%. Суммарный...29/03/2018
В ближайшее время ожидается рост стоимости жилья на рынке недвижимости. Повышение цен на квартиры, в частности, уже анонсировал крупнейший застройщик региона – ПАО...29/03/2018
На прошлой неделе на заседании профильного комитета облсовета в ходе отчета регионального правительства власти признали и тотальный дефицит медицинских кадров, и жесткий недостаток...29/03/2018
Красный мост в Орле ждет реконструкцию. Основную транспортную ось города для этих целей могут закрыть для движения автомобилей и общественного транспорта на полтора-два...29/03/2018
«Тяжелый день. Боль и горе. Десятки погибших в Кемерово, среди них много детей – два года, пять, семь... Невозможно смириться. Будем помнить». Примерно...27/03/2018
В ближайшее время ожидается рост стоимости жилья на рынке недвижимости. Повышение цен на квартиры, в частности, уже анонсировал крупнейший застройщик региона – ПАО...23/03/2018
Так называется новая книга, вышедшая из-под пера известного писателя, краеведа и постоянного автора «ОВ» Александра Полынкина. 15 марта в Галаховском зале музея писателей-орловцев...23/03/2018
Орловской области выделены федеральные средства на строительство двух новых детских садов. Чиновники рассчитывают, что это должно минимизировать проблему с нехваткой ясельных групп....22/03/2018
16 марта Орловскую область с рабочим визитом посетил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Федеральный чиновник встретился с руководителями промышленных предприятий региона, представителями Фонда...22/03/2018
Владимир Путин одержал уверенную победу на выборах президента РФ, прошедших в прошлое воскресенье, 18 марта. За него проголосовали более 56 миллионов россиян. В...13/03/2018
Утром – деньги, вечером – ключ. Именно по такой схеме можно приобрести квартиру от компании «Орелстрой» уже сегодня. Речь идет об уже готовых...12/03/2018
На недавно прошедшем совещании с главами муниципальных районов по подведению итогов общественного обсуждения проектов программ развития муниципальных образований Орловщины выяснилось, что наш регион...12/03/2018
Послание президента Федеральному Собранию, прозвучавшее 1 марта, помимо внешнеполитических задач было четко ориентировано на повышение благосостояния россиян. При этом значительная его часть была...02/03/2018
Выставка под таким названием откроется 2 марта в Орловском музее изобразительных искусств и будет посвящена 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева....
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